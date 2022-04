Renata Kaczoruk doskonale wie, jak (stylowo) podkreślić swoje idealne ciało! Seksowna mini, którą modelka założyła na prezentację w salonie Moliera 2 , to strzał w dziesiątkę. Tego wieczoru jej wybór padł na sukienkę z kolekcji T by Alexander Wang (ok. 1280 zł) . Czarna, obcisła kreacja z długim rękawem podkreśliła długie nogi partnerki Kuby Wojewódzkiego , a ułożone poziomo przezroczystości podkreśliły seksowny charakter stylizacji (zobacz: Renata Kaczoruk jest na diecie! "Wymarzone byłoby 3-4 kilo..." ). Do sukienki Renata Kaczoruk dobrała czarne dodatki: kopertówkę oraz szpilki Kazar . Podoba wam się stylizacja modelki? Zobacz: Kuba Wojewódzki na Instagramie: "Będę miał syna". A Renata Kaczoruk pokazała brzuszek... ZDJĘCIE Renata Kaczoruk na prezentacji nowych kolekcji w butiku Moliera 2 Modelka postawiła na bardzo seksowny look! Sukienka od Alexandra Wanga podkreśliła idealne ciało i odsłoniła niesamowite nogi Renaty! Sukienka T by Alexander Wang, ok. 1280 zł