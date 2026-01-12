George Clooney jakiś czas temu przebywał w Polsce w celach służbowych. Jak ujawnił w rozmowie z "W Magazine", przyleciał, by wygłosić przemówienie. Aktor zdradził, że jego gościnny pobyt na zeszłorocznych Igrzysk Wolności w Łodzi przeciągnął się. "Gdzie ja to byłem...? Kilka tygodni temu poleciałem do Polski do pracy, żeby wygłosić przemówienie" - wspominał.

Hollywoodzki gwiazdor nie ukrywał, że czekał dość długo na wystąpienie. Przez ten czas zmuszony był spędzać wiele godzin w hotelu. To właśnie wtedy napotkał na trudności z dostępem do anglojęzycznych programów telewizyjnych, czym podzielił się publicznie tuż przed galą Złotych Globów.

George Clooney na gali rozdania Złotych Globów

George Clooney i Amal Clooney pojawili się na czerwonym dywanie podczas 83. ceremonia rozdania Złotych Globów, przyciągając uwagę fotoreporterów i publiczności. Amal, prawniczka i prywatnie żona aktora, zaprezentowała się w czerwonej sukni Balmain i szpilkach Aquazzura, całość uzupełniła biżuteria Cartiera.

George Clooney postawił na klasyczną elegancję, występując w czarnym garniturze z muchą. Ich obecność na gali była jednym z najbardziej komentowanych momentów wydarzenia, choć nie obyło się bez echa po kontrowersyjnym wywiadzie aktora dotyczącym jego pobytu w Polsce.

Tak George Clooney wspomniał wizytę w naszym kraju: „Utknąłem w Polsce”

W wywiadzie dla amerykańskiego magazynu "W Magazine" George Clooney nie przebierał w słowach. Opowiedział o swojej frustracji związanej z ograniczoną ofertą programów w języku angielskim w polskiej telewizji. Reality show "Below Deck" stał się nieoczekiwanie głównym bohaterem anegdoty opowiedzianej przez George'a Clooneya. Program ten, przedstawiający kulisy pracy załogi luksusowego jachtu, był według aktora jedyną opcją dostępną w języku angielskim.

Gdzie to ja byłem...? Kilka tygodni temu poleciałem do Polski na robotę, żeby wygłosić przemówienie i jedyna rzecz, która była po angielsku w telewizji, to był program o nazwie 'Below Deck', więc obejrzałem go. Utknąłem w Polsce czekając na to przemówienie, więc obejrzałem jakieś 4 godziny tego 'Below Deck' - powiedział aktor w wywiadzie przed galą

Słowa Clooneya wywołały oburzenie części polskich internautów, którzy uznali wypowiedź za przejaw braku taktu.

Utknąłeś w Polsce?Nikt cię nie zmusił!

Mieszkam w Polsce i nigdy nie słyszałem o Below Deck

Faktycznie przesadził?

