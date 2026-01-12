George Clooney narzekał na Polskę przed Złotymi Globami! Te słowa wywołały burzę
Tuż przed 83. ceremonią Złotych Globów George Clooney wywołał burzę swoimi słowami. Aktor zdradził, że "utknął" w Polsce i przez kilka godzin oglądał tylko reality show "Below Deck", bo nie znalazł innych programów po angielsku.
George Clooney jakiś czas temu przebywał w Polsce w celach służbowych. Jak ujawnił w rozmowie z "W Magazine", przyleciał, by wygłosić przemówienie. Aktor zdradził, że jego gościnny pobyt na zeszłorocznych Igrzysk Wolności w Łodzi przeciągnął się. "Gdzie ja to byłem...? Kilka tygodni temu poleciałem do Polski do pracy, żeby wygłosić przemówienie" - wspominał.
Hollywoodzki gwiazdor nie ukrywał, że czekał dość długo na wystąpienie. Przez ten czas zmuszony był spędzać wiele godzin w hotelu. To właśnie wtedy napotkał na trudności z dostępem do anglojęzycznych programów telewizyjnych, czym podzielił się publicznie tuż przed galą Złotych Globów.
George Clooney na gali rozdania Złotych Globów
George Clooney i Amal Clooney pojawili się na czerwonym dywanie podczas 83. ceremonia rozdania Złotych Globów, przyciągając uwagę fotoreporterów i publiczności. Amal, prawniczka i prywatnie żona aktora, zaprezentowała się w czerwonej sukni Balmain i szpilkach Aquazzura, całość uzupełniła biżuteria Cartiera.
George Clooney postawił na klasyczną elegancję, występując w czarnym garniturze z muchą. Ich obecność na gali była jednym z najbardziej komentowanych momentów wydarzenia, choć nie obyło się bez echa po kontrowersyjnym wywiadzie aktora dotyczącym jego pobytu w Polsce.
Tak George Clooney wspomniał wizytę w naszym kraju: „Utknąłem w Polsce”
W wywiadzie dla amerykańskiego magazynu "W Magazine" George Clooney nie przebierał w słowach. Opowiedział o swojej frustracji związanej z ograniczoną ofertą programów w języku angielskim w polskiej telewizji. Reality show "Below Deck" stał się nieoczekiwanie głównym bohaterem anegdoty opowiedzianej przez George'a Clooneya. Program ten, przedstawiający kulisy pracy załogi luksusowego jachtu, był według aktora jedyną opcją dostępną w języku angielskim.
Gdzie to ja byłem...? Kilka tygodni temu poleciałem do Polski na robotę, żeby wygłosić przemówienie i jedyna rzecz, która była po angielsku w telewizji, to był program o nazwie 'Below Deck', więc obejrzałem go. Utknąłem w Polsce czekając na to przemówienie, więc obejrzałem jakieś 4 godziny tego 'Below Deck'
Słowa Clooneya wywołały oburzenie części polskich internautów, którzy uznali wypowiedź za przejaw braku taktu.
Utknąłeś w Polsce?Nikt cię nie zmusił!
Mieszkam w Polsce i nigdy nie słyszałem o Below Deck
Faktycznie przesadził?
