Dzieci księżnej Kate i księcia Williama były w niebezpieczeństwie! Jak informuje "The Sun" obcy mężczyzna wtargnął na teren Pałacu Kensington, gdy George, Charolotte i Louis bawili się na podwórku. Nie wiadomo, co zamierzał zrobić Darren Benjamin ale niezależnie od tego do takiej sytuacji nikt nie powinien dopuścić!

Księżna Kate i książę William już zdecydowali, że wzmocnią ochronę. Czy tak jak Meghan i Harry zatrudnią ponad 20 ochroniarzy? Tego nie wiadomo, ale bezpieczeństwo ich dzieci jest przecież najważniejsze!