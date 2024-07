Już 17 lipca do Polski przyjadą księżna Kate i książę William wraz z dziećmi! To pierwsza wizyta brytyjskiej pary w naszym kraju, dlatego też wszyscy bardzo niecierpliwią się na ich przylot. Co będą robić? Odwiedzą m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wezmą udział w wielkim balu na 600 osób w Łazienkach Królewskich.

