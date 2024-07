Agnieszka i Grzegorz Hyży 17 lipca obchodzili drugą rocznicę ślubu. Jak ją świętowali? Jak donosi "Flesz", para do końca nie miała pewności, czy uda im się ten wyjątkowy dzień spędzić razem. Powód? Agnieszka dopinała w Warszawie szczegóły nowych projektów zawodowych, a wokalista szykował się do wyjazdu za granicę, gdzie miał kręcić nowy teledysk. Okazuje się, że Grzegorz zaskoczył Agnieszkę i postarał się, by rocznica była równie wyjątkowa, co ich ślub. Jak zaskoczył żonę?

Jaką niespodziankę Grzegorz Hyży przygotował dla żony Agnieszki?

– Grzesiek stanął na wysokości zadania i zrobił żonie piękną niespodziankę! W przeddzień wyjazdu poprosił Agę, by się spakowała i oświadczył, że zabiera ją ze sobą na jedną z hiszpańskich wysp – zdradziła „Fleszowi” znajoma pary.

Drugą rocznicę ślubu Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży spędzili na urokliwej plaży. Wieczorem spacerowali brzegiem morza i obejrzeli zachód słońca, a potem zjedli romantyczną kolację tylko we dwoje. W menu nie zabrakło owoców morza i dobrze schłodzonego szampana. Chcesz wiedzieć, czego sobie życzyli? I zobaczyć niepublikowane nigdzie wcześniej zdjęcia pary z ich ślubu w Rzymie? Sięgnij po nowy "Flesz".

Agnieszka i Grzegorz Hyży świętowali rocznicę ślubu w Hiszpanii.

Grzegorz zrobił żonie romantyczną niespodziankę.