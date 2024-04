Akop Szostak od momentu rozstania z żoną często dzieli się z fanami poruszającymi wpisami, które niejednokrotnie chwytają za serce. Tym razem podzielił się kadrami ze szpitala, a opis zaskakuje: "Dziś to oni pomogli mi". Tylko spójrzcie na te zdjęcia.

Akop i Sylwia Szostakowie pod koniec marca zaskoczyli swoich fanów i potwierdzili informację o swoim rozstaniu. Celebryci byli małżeństwem przez 10 lat i wydawać by się mogło, że są niemalże idealnie dopasowani. A jednak! Dalej przez życie muszą iść osobno, a Akop po rozstaniu zaczął częściej pojawiać się w mediach społecznościowych.

Już od dawna wiadomo, że Akop Szostak ma wielkie serce do zwierząt. Razem z Sylwią zaadoptowali aż cztery pieski, które były skazane na życie za kratami schroniska. Po rozstaniu para zdecydowała, że podzielą się opieką nad podopiecznymi i każde z nich weźmie ze sobą dwa pieski. Warto zaznaczyć, że mimo rozstania prywatnego Akop i Sylwia Szostakowie wciąż prowadzą wspólną firmę, więc czworonożni przyjaciele mają okazję widywać się nawzajem.

Teraz Akop Szostak pokazał również, jak pomaga chorym dzieciom, które swoje życie spędzają za murami szpitala na oddziale onkologii.

Nie jestem superbohaterem, nie uważam, że jestem dobry, nie zasługuję na pochwały. Po prostu zrobiłem to, co słuszne. Od 8 lat jestem z tymi dzieciakami z @fundacja_cancerfighters. Za każdym razem, gdy tam wchodzę, czuję, jak bardzo jestem mały. Dziś, gdy wszedłem na oddział z nowymi doświadczeniami, rozumiem więcej. To nie ja im pomagam, dziś to oni pomogli mi. Te dzieci mają w sobie więcej siły i chęci do życia. Dziś uczę się od nich i wiem, że dzięki tej wierze zwyciężają swoją bitwę, którą toczą z chorobą. Widziałem dużo przez te lata, jednak najwięcej szczęścia widziałem u tych, którzy wygrali! Większość wygrywa! Co ja tam robię? Chcę im pokazać, że nie są sami. Chcę wam pokazać, że warto być z innymi. Bądźmy razem, bo w tym nasza siła Choć będę szczery, cieszę się, że miałem maskę na twarzy. Wiecie dlaczego? Oni naprawdę mają więcej siły niż ja. Dziękuję wam, że trochę tej siły daliście i mi.

