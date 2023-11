Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski są parą już od ponad dwóch lat. Wiktoria i Adam poznali się wiele lat temu, ale mocno zbliżyli się do siebie dopiero na planie serialu "Rodzinka.pl". Dziś zakochani tworzą jeden z najgorętszych związków polskiego show-biznesu. Po tym, jak para wzięła udział w programie "Dance, dance, dance" wszyscy zaczęli zastanawiać się, czy wkrótce usłyszymy o ich ślubnych planach. Media informowały, że zakochani chcą ze sobą zamieszkać. Czy kolejnym krokiem będzie ślub? Wiktoria Gąsiewska skomentowała plotki na temat jej związku!

Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski szykują się do ślubu?

Wiktoria Gąsiewska w jednym z najnowszych wywiadów odniosła się do medialnych doniesień na temat jej związku. Czy to prawda, że razem z Adamem Zdrójkowskim wkrótce powiedzą sobie sakramentalne "tak"? Gwiazda "Rodzinki.pl" zdementowała plotki dotyczące jej rzekomego ślubu! Co więcej, aktorka zdradza, że wcale nie mieszka ze swoim chłopakiem!

Nie zamieszkałam z Adamem ani nie jesteśmy zaręczeni. Mam dopiero dwadzieścia lat i jeszcze dużo czasu na takie poważne decyzje- powiedziała w rozmowie z magazynem "Twoje imperium".

Wygląda więc na to, że na inforamcje o ślubnych planach Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego musimy jeszcze poczekać! Przypominamy, że Ida Nowakowska w rozmowie z nami przyznała, że miała nadzieję, że Adam oświadczy się Wiktorii w finale "Dance, dance, dance"!

Wiktoria Gąsiewska zdementowała plotki o ślubie z Adamem Zdrójkowskim.

Mat. prasowe/fot. Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Aktorka zdradziła również, że nie mieszka ze swoim partnerem.

EastNews