Dorota Gardias ostro o Joannie Horodyńskiej! Pogodynka w rozmowie z Party.pl odniosła się do komentarzy dotyczących jej stylizacji. I to właśnie prowadzącej "Gwiazdy na dywaniku" oberwało się najmocniej. Modowa ekspertka wiele razy wytykała gwieździe TVN zły dobór kreacji. Jak reaguje na takie komentarze Dorota Gardias?

Horodyńska pluje jadem bo to ma w naturze, więc niech pluje. Jedne (stylizacje) są lepsze, drugie są gorsze - po to jest Horodyńska i inni krytycy mody, żeby to oceniać - stwierdziła Dorota Gardias. - Różne są komentarze na temat moich kreacji, ale w momencie, kiedy ubieram ubrania Violi Piekut - zawsze te komentarze są pozytywne - podsumowuje Party.pl Gardias.