Dorota Gardias została okradziona! Według doniesień Faktu, złodzieje weszli do domu pogodynki i wynieśli wartościowe rzeczy. O tym, że została okradziona gwiazda TVN dowiedziała się wieczorem, po powrocie z pracy. Co złodzieje wynieśli z jej willi, w której mieszka z partnerem i z kilkuletnią córeczką Hanią?

Reklama

Okazuje się, że przestępcy włamali się do domu Doroty Gardias przez okno i wynieśli jej biżuterię.

Dorota Gardias to kolejna gwiazda, która stała się ofiarą złodziei. Kilka miesięcy temu podobny scenariusz przydarzył się Honoracie Skarbek. Złodzieje wynieśli wówczas z domu Honey sprzęt elektroniczny o wartości ok. 10 tysięcy złotych. Sprawcy weszli wówczas do apartamentu gwiazdy, kiedy spała.

Zobacz także

Zobacz także: Sara Boruc została okradziona. Poinformowała o wszystkim na swoim Instagramie. Co się stało?

Dorota Gardias została okradziona.

Złodzieje weszli do domu pogodynki.