Kilka miesięcy temu Dorota Gardias znalazła szczęście u boku nowego partnera, Patryka i wszystko wskazuje na to, że para ma wobec siebie bardzo poważne plany. Gardias nie boi się mówić o wspólnej przyszłości i przyznaje, że marzy o dziecku!

- Jak każda kobieta myślę o dzieciach. Nie tylko o jednym dziecko, bo to słabe. Jak już, to kilkoro- wyznała w rozmowie z „Faktem”.

Gardias zdradziła, że wszystkie jej marzenia się spełniają. Najpierw było mieszkanie, teraz chciałaby mieć dom a kolejnym krokiem będą dzieci.

Trzymamy więc kciuki za szybką realizację planów pogodynki!

