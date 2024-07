1 z 14

Jak bardzo człowiek może zmienić się w ciągu dwóch lat? Najlepszą odpowiedź na to pytanie zna Monika Brodka. Artystka w 2012 roku zapewniała na łamach "Vivy!", że "prawdziwa miłość nie istnieje", po to, aby kilka miesięcy później zakochać się we francuskim kompozytorze, Quentinie Carenzo. Para podobno wspólnie latała do Francji, a Monikę bardzo polubiła rodzina ówczesnego partnera. Niestety, miłość i odległość najwyraźniej nie przetrwała próby czasu.

Przypomnijmy: Tak wygląda Quentin, nowa miłość Brodki

Monika podobno znalazła sobie nowego ukochanego. "Show" donosi, że zwyciężczyni 3. edycji "Idola" od kilku miesięcy towarzyszy w życiowej drodze Krzysztof Garbaczewski. Kim jest z zawodu?

Nowy wybranek serca Moniki jest reżyserem teatralnym. Ma 29 lat i zgarnął już niemal wszystkie cenne nagrody dla młodych reżyserów. Dwa lata temu odebrał nagrodę młodych twórców - Paszport Polityki. W 2011 roku tabloidy informowały, że Krzysztof związany był z Iloną Ostrowską, z którą rozstał się w ubiegłym roku.

Z Moniką Garbaczewski spędził już wspólne wakacje w Dubaju. Pasują do siebie?