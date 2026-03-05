Kacper „Jasper” Porębski podgrzał emocje tuż przed kolejną odsłoną "Tańca z Gwiazdami". Influencer opublikował w mediach społecznościowych nowe nagranie, w którym pokazuje, jak szykuje się do drugiego odcinka show. Porębski spakował walizki i poleciał za granicę. Tam zrobił to!

Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta w Anglii trenuja do "Tańca z Gwiazdami"

Zaledwie kilka dni temu ruszyła osiemnasta edycja "Tańca z Gwiazdami". Wszyscy uczestnicy rozpoczęli walkę o Kryształową Kule, a wśród chętnych do zdobycia tej wyjatkowej nagrody jest Kacper „Jasper” Porębski. W premierowym odcinku młody influencer razem z Darią Sytą zaprezentowali jive'a. Niestety, jurorzy nie byli zachwyceni ich występem i przyznali im zaledwie 25 punktów.

Twój jive był dla mnie trochę jak kreskówka. (…) Wiesz, że musisz jeszcze bardzo dużo popracować komentowała Iwona Pavlović.

W drugim odcinku Kacper „Jasper” Porębski i jego taneczna partnerka mają zatańczyc walca angielskiego. Para rozpoczęła treningi, ale wcale nie w Polsce. Influencer wrzucił do sieci nagranie, z którego dowiadujemy się, że zabrał Darię Syta do Wielkiej Brytanii. W filmiku pokazali, jak tańczą przed Pałacem Buckingham.

Iwona Pavlović komentuje udział influencerów w "Tańcu z Gwiazdami"

Na przestrzeni lat w "Tańcu z Gwiazdami" wystąpiło juz sporo gwiazd internetu. W poprzedniej edycji w programie wziął udział Mikołaj Bagiński, znany w sieci jako Bagi. Bagi zachwycił widzów i trafił do wielkiego finału ostatecznie wygrywając Kryształową Kulę. W najnowszej edycji programu Polsatu świat infuencerów reprezentują Kacper „Jasper” Porębski oraz Natsu, czyli Natalia Karczmarczyk.

Ostatnio Iwona Pavlović mówiła wprost o influencerach w "Tańcu z Gwiazdami". Jurorka w jednym z wywiadów zdradziła wówczas, czy jej zdaniem umietjętności gwiazd internetu są umniejszane w programie.

Myślicie, że w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" Kacper „Jasper” Porębski ma szansę powtórzyć sukces Bagiego i wygrać taneczne show? Zobaczcie, jak trenuje przed drugim odcinkiem.

