Fryzury jesień-zima 2020/2021. "The undone bob" to najgorętszy trend, który będzie rządził w następnych miesiącach

Gotowa na zmianę? Jeśli chcesz zmienić swoją fryzurę tej jesieni i chcesz, żeby była również modna zbliżającej się jesieni, postaw na prawdziwy hit - to "The undone bob" czyli po prostu bob lekko "zaniedbany", który wymaga zero wysiłku przy jego stylizacji. Do fryzury w stylu "The undone bob" przekonuje George Northwood, stylista odpowiedzialny za fryzury m.in. Alexy Chung czy Rosie Huntington-Whiteley's.

Zobacz także: Modne fryzury jesień-zima 2020/2021. "Solid banged bob" z grzywką to hitowa fryzura dla odważnych kobiet

"The undone bob" - hitowa fryzura jesień-zima 2020/2021. Komu pasuje?

"The undone bob" to fryzura, która charakteryzuje się długością mniej więcej do ramion. To trochę łagodniejsza i mniej wymagająca zaangażowania odmiana fryzury "blunt bob" czy "collarbone cut".

Lubię myśleć o tym, że "The undone bob" będzie nadal popularny aż do 2021 roku. Mamy wielu klientów, którzy przychodzą do mojego salonu i zawsze proszą o tę fryzurę! - powiedział George Northwood w rozmowie z Glamour.uk.

"The undone bob" tak naprawdę będzie pasować każdej z nas. Polecamy ją blondynkom, jak i brunetkom.

Zobacz także: Modne fryzury jesień/zima 2020. Angular bob to najnowsza odsłona klasycznego boba, którą będziecie widzieć wszędzie!

"The undone bob" kojarzy nam się najbardziej z modelką Alexą Chung. Jej krótkie, pozornie nieułożone włosy, stały się jej znakiem rozpoznawczym.

"The undone bob" to jedna z najpopularniejszych fryzur na Instagramie.

Jak widzicie, "The undone bob" wygląda równie bosko w wersji blond!

Skusisz się na cięcie "The undone bob" tak jak Alexa Chung? My gorąco do tego zachęcamy!