Fryzury jesień 2020. "Collarbone cut" to najmodniejsze cięcie dla kobiet, które nie chcą zdecydować się na boba

Chcesz zmienić swoją fryzurę, ale ścięcie twoich długich włosów na bardzo modnego w tym sezonie boba lub fryzurę cool girl bob jest dla ciebie zbyt radykalną zmianą? Doskonale to rozumiemy, ponieważ pozbycie się zapuszczanych przez miesiące pasm i ścięcie ich do linii szczęki czy nawet do ramion może rzeczywiście okazać się zbyt dla wielu z was zbyt radykalnym krokiem. A co jeśli powiemy ci, że nie musisz tego robić i możesz postawić na o wiele subtelniejszą fryzurę? Poznaj hitową fryzurę jesieni 2020 - to "collarbone cut". Jak wygląda? Komu pasuje? Dlaczego może okazać się dla ciebie najlepszym rozwiązaniem?

"Collarbone cut" to fryzura, która na Instagramie zdobywa coraz więcej fanek. Nic w tym dziwnego! "Collarbone cut" to klasyczne, bardzo proste cięcie, gdzie włosy sięgają mniej więcej do linii obojczyków (collarbone to z angielskiego obojczyk). "Collarbone cut" wygląda najlepiej, kiedy włosy są lekko postrzępione i ścięte warstwami. To klucz do osiągnięcia większej objętości bez używania kosmetyków do modelowania włosów.

"Collarbone cut" - dla kogo jest ta hitowa fryzura na jesień 2020

Ta fryzura to bardziej klasyczne podejście do boba, bez utraty długości. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie są jeszcze gotowi na ścięcie włosów do linii szczęki (jaw-length bob) - powiedział Dionne Smith dla Glamour.com.

"Collarbone cut" to fryzura, która na Instagramie staje się coraz bardziej popularna. Zainspirujecie się?

"Collarbone cut" może też być świetną fryzurą "przejściową". Najpierw możecie zdecydować się na długość do obojczyków, po to by później ściąć swoje włosy jeszcze krócej.

Jak wam się podoba długość "collarbone cut"?