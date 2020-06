Fryzury lato 2020. Ta fryzura z lat 70. będzie hitem wakacji! Poznajcie "shag cut"

Na jaką fryzurę postawić latem 2020? Mamy dla ciebie prawdziwy hit, który królował w latach 70., a teraz po niemal pięćdziesięciu latach wraca z podwójną siłą. O jakiej fryzurze mowa? Poznajcie "shag cut" - to fryzura, w której zakochały się m.in. Alexa Chung czy Charlotte Gainsbourg. Jak wygląda "shag cut"? Komu pasuje, a kto o tym cięciu powinien zapomnieć?

"Shag cut" - fryzura na lato 2020. Komu pasuje?

"Shag cut" to dość nieoczywista fryzura, to połączenie dwóch cięć - słynnego "neo-mulleta" - czyli "czeskiego piłkarza" oraz mocniejszego cieniowania włosów na poziomie kilku warstw. Ta fryzura była niezwykle popularna w latach siedemdziesiątych, a teraz wraca w wielkim stylu. Cięcie "shag cut" kojarzy nam się bezsprzecznie z piosenkarką Charlotte Gainsbourg, której look stał się niemal jej znakiem rozpoznawczym.

"Shag cut" z założenia ma wyglądać na nieuporządkowaną i nieco "kudłatą" fryzurę. Włosy w tym cięciu cieniowane są na kilku poziomach. Komu będzie pasować "shag cut"? Ta fryzura nie jest z pewnością dla każdego. Będzie pasować kobietom, które kochają nieco grunge'owy styl - tak jak np. Alexa Chung. "Shag cut" przypadnie również do gustu paniom, które chcą podkreślić swój nieco androgeniczny look.

"Shag cut" to fryzura bardzo naturalna. Nie musisz spędzać godzin, by osiągnąć efekt uporządkowanego nieładu na głowie. Najważniejsze jest odpowiednie cięcie, a sama stylizacja zajmie ci kilka minut - po prostu wystarczy, że susząc włosy, zaaplikujesz odrobinę pianki zwiększającej objętość, i voila!

Zwróćcie uwagę na to, że "shag cut" najlepiej wygląda z grzywką!