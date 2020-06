Blanka Lipińska nie może się już doczekać momentu, jak będzie mogła cieszyć się z wakacyjnego słońca. Autorka "365 dni" powoli przygotowuje się do lata. Rozpoczęła od fryzury. Te sploty to nie tylko najmodniejsza propozycja na lato ale również zapewnienie sobie wygody! W końcu rozpuszczone włosy bywają uciążliwe w chwili, kiedy towarzyszą nam wysokie temperatury, za którymi tęsknimy cały rok! Warkocze rządzą nie tylko wśród influencerek ale również na wybiegach światowych domów mody!

Trendy lato 2020: Fryzura Blanki Lipińskiej

Warkocze to nie tylko wygodne uczesanie ale również trend, który pojawia się na wybiegach największych domów mody. Jeszcze parę lat temu mógł kojarzyć się z uczesaniami dla dzieci albo stylem fryzur rodem z młodości naszych mam lub babć. W ostatnich sezonach warkocze znów powróciły do mody i są najbardziej pożądanymi fryzurami w szczególności na lato.

Blanka Lipińska zdecydowała się na supermodne sploty, które nie tylko wyglądają zjawiskowo ale jeszcze optycznie wysmuklają twarz. Pisarka na co dzień ma krótkie włosy, ale nawet z takich można upleść robiącą wrażenie fryzurę w romantycznie-wakacyjnym stylu. Odkąd warkocze wróciły do mody fryzjerzy mają ogromne pole do popisu.

Tradycyjne sploty można urozmaicać specjalną biżuterią do włosów w stylu Ariany Grande lub innymi dodatkami. Dzięki różnorodnym technikom zaplatania możemy osiągnąć rozmaite efekty, od tych niezwykle starannych, do luźnych, asymetrycznych i na pierwszy rzut oka niedbałych splotów, które pokochały instagramerki. Na podobną fryzurę zdecydowała się m.in. Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" Supermodne są również kolorowe pasma sztucznych włosów wplecione w naturalne. Taką fryzurę jeszcze nie dawno nosiła Roxie Węgiel podczas zimowego wyjazdu na gorącą Dominikanę.

Prosta fryzura i oryginalny efekt! Blanka Lipińska wie, co modne w tym sezonie. Autorka "365 dni" zdecydowała się na ciasne sploty. Kochamy to uczesanie!

Instagram

Z kolei na luźne, asymetryczne warkocze zdecydowała się Ewa Mrozowska z "Gogglebox"

Instagram

Supermodne są również kolorowe pasma wplecione w naturalne włosy. Ten trend kochają instagramerki. Na taką wakacyjną metamorfozę zdecydowała się Roxie Węgiel na początku tego roku. Taka fryzura zrobi furorę również podczas zbliżających się wakacji.