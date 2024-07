Ale ten czas szybko leci! Pamiętamy jak niedawno Maja Frykowska występowała w programach reality-show i w dość kontrowersyjny sposób prowokowała media do dyskusji. Na przestrzeni lat dojrzała i z mocno wyluzowanej dziewczyny zmieniła się w seksbombę, która ostatnio w mediach pojawia się na dość selektywnie wybieranych imprezach.



Po dziewięciu latach "ewoluowania" Maja zdecydowała się założyć blog, w którym na swoim przykładzie radzi jak poruszać się w show-biznesie.

- Skoczyłam na głęboką wodę, nikt nie rzucił mi koła ratunkowego, ale wszyscy patrzyli jak i czy w ogóle płynę... Po dziewięciu latach takiego "pływania" dziś z odwagą mogę spojrzeć w lustro i powiedzieć: "Frykowska! Dałaś radę!" - pisze Maja. - Żyjemy w Polsce, a tutaj złośliwość i wyczekiwanie cudzej krzywdy, to w zasadzie sport narodowy. Trzeba jednak myśleć pozytywnie i uznać to za jakiś sukces - dodaje.



Zapytaliśmy Maję co zainspirowało ją do stworzenia takiego bloga.



- Dostaję często maile od ludzi, którzy proszą o pomoc, rady jak zaistnieć w show-biznesie. Nie sposób odpisywać wszystkim jednocześnie, więc chociażby dla tego grona zdecydowałam się poprowadzić blog. Nie chcę żeby to były snobistyczne i cyniczne wpisy, a oparte na własnych doświadczeniach obiektywne spojrzenie. Z perspektywy czasu widzę jak wszystko w moim życiu się zmieniło. A skoro mogę jeszcze komuś dodatkowo pomóc to... dlaczego nie? - powiedziała Frykowska w rozmowie z AfterParty.pl.

Będziemy przyglądać się kolejnym wpisom Mai, które zainteresowani znajdą na majafrykowska.bloog.pl. Kto jak kto, ale ona doświadczenie z show-biznesem ma spore...



