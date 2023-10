Wersow i Friz powitali na świecie swoją córeczkę dokładnie 19 czerwca 2023 roku. Para od samego początku chętnie dzieli się zdjęciami ze swoją pociechą, które natychmiast podbijają sieć. Co więcej, nie brakuje nawet TikToków na temat Majusi, które tworzą fani, a nawet popularni tiktokerzy. Jeden z filmików pokazaliśmy Wersow. Zobaczcie jej reakcję.

Jeden z popularnych tiktokerów, Przemek Kucyk, postanowił nagrać zabawny filmik, w którym przedstawił jego wizję "przyszłości" córeczki Wersow i Friza. Oczywiście wideo ma charakter humorystyczny i nie ma na celu nikogo obrazić. Jak na TikToka zareagowała sama mama Majusi? Przyznała, że nagranie ją rozbawiło, ale jednocześnie od razu podkreśliła, że na pewno tak nie będzie to wyglądało.

- Rozbawiło mnie to, bo faktycznie jest to coś, że wiadomo, że tak nie będzie, ale śmiesznie. I ciekawe, czy faktycznie Majusię będą tak rozpoznawać, że jak ona pójdzie do szkoły, to czy my nadal będziemy rozpoznawalnymi osobami - stwierdziła Wersow.