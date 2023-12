Wersow i Friz nie tylko są rodzicami półrocznej Mai, ale również realizują się w licznych projektach zawodowych i medialnych. Niedawno pierwszy raz pojawili się razem na evencie - udało nam się porozmawiać z parą influencerów przy okazji premiery nowej "Akademii Pana Kleksa". O czym nam opowiedzieli?

Od pół roku Weronika Sowa i Karol Wiśniewski, znani w sieci jako Wersow i Friz, sprawdzają się w nowej, życiowej roli - są bowiem rodzicami małej Mai. Mimo to ta dwójka nie zwalnia tempa w kontekście aktywności zawodowej - niedawno Wersow wydała płytę, a Friz realizuje swoje projekty na YouTube i nie tylko.

Jaka jest zatem recepta młodych rodziców na to, by opieka nad córką nie przysłaniała im pozostałych dziedzin życia? W rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim, pokusili się o szczery komentarz!

My całe szczęście mamy dziadków i z mojej strony i z Wery strony, którzy są bardzo chętni, czasem aż chcą zabrać nam naszą córę, bo aż tak lubią z nią spędzać czas. To jest klucz, by mieć czas dla siebie

- przyznał Karol Wiśniewski.