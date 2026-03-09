W osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" możemy oglądać między innymi poczynania na parkiecie Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke. Choć za nami dopiero drugi odcinek flagowego show Polsatu, aktorka zdążyła już rozkochać w sobie znaczną część fanów programu. Niektórzy zarzucają jej jednak, że jest... faworyzowana przez jurorów.

Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" wzbudził ogromne emocje

Drugi odcinek osiemnastej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" przyniósł widzom sporo emocji i pierwsze poważne rozstrzygnięcia. Po premierowej odsłonie, w której wszystkie pary otrzymały taryfę ulgową, tym razem ktoś musiał pożegnać się z rywalizacją o Kryształową Kulę. Z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnała się Małgorzata Potocka oraz jej taneczny partner Mieszko Masłowski. Najwyżej oceniani przez jurorów byli natomiast Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, a także Izabella Miko tańcząca z Albertem Kosińskim, którzy od początku sezonu znajdują się w gronie faworytów.

Szczególne uznanie jurorów zdobył występ Magdaleny Boczarskiej. Aktorka wraz z Jackiem Jeschke zaprezentowała na parkiecie eleganckiego fokstrota, który zachwycił panel jurorski zarówno techniką, jak i sceniczną lekkością. Jurorzy podkreślali, że w jej tańcu widać ogromną swobodę i wyczucie rytmu, a para od pierwszych odcinków prezentuje bardzo wysoki poziom. Nic więc dziwnego, że wielu widzów już teraz widzi w nich jednych z głównych kandydatów do zdobycia Kryształowej Kuli. Niektórzy twierdzą jednak, że jury faworyzuje aktorkę i tancerza, przyznając im zbyt wysoką notę.

Widzowie podzieleni po występie Boczarskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

W drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke zaprezentowali eleganckiego fokstrota, za którego jurorzy przyznali im aż 38 punktów. Choć występ spotkał się z dużym uznaniem ze strony jury, w sieci szybko pojawiły się mieszane reakcje widzów. Część fanów programu uważa, że ocena była zbyt wysoka, a w komentarzach zaczęły pojawiać się sugestie, że para może być faworyzowana przez jurorów. Nie brakowało opinii, że taniec nie zasługiwał na tak wysokie noty.

To nie był taniec na 10 punktów

Oj, ostra faworyzacja tej pary pisali.

Część fanów programu była wyjątkowo rozczarowana punktacją.

Lubię ich, pięknie tańczy Magda, ale te punkty za wysokie czytamy dalej.

Oczywiście nie zabrakło również zachwytów nad występem Boczarskiej i Jeschke: "Magda do finału!"; "Wspaniali"; "Piękna, zdolna" - brzmiała część komentarzy. Co o tym sądzicie?

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News

