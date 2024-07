Już w najbliższą niedzielę odbędzie się wielki finał siódmej edycji programu "Must Be The Music". Było to najlepsze talent-show wyemitowane tej wiosny w telewizji, zostawiając daleko w tyle "The Voice" oraz "X-Factor". Wiele emocji wzbudziło pojawienie się Kory, której udział stał pod wielkim znakiem zapytania ze względu na zły stan zdrowia artystki. Dodatkowo w jury pojawił się Piotr Rogucki, który zastąpił Łoza z zespołu Afromental. Przypomnijmy: Znamy finalistów 7. edycji "MBTM". Jest kilka niespodzianek

W ostatnim odcinku poznaliśmy półfinalistów programu oraz mieliśmy okazję zobaczyć występ zwyciężczyni niemieckiej wersji "Idola" Anety Sablik. Młoda wokalistka przy okazji udzieliła nam krótkiego wywiadu w którym opowiedziała o kulisach swojej kariery w Polsce. Finałowy odcinek dostarczy nam jeszcze więcej emocji, bowiem jako gość specjalny wystąpi duet Donatan i Cleo. Będzie to ich pierwszy telewizyjny występ od momentu powrotu z Eurowizji. Muzycy przygotowali muzyczną niespodziankę dla swoich fanów i wykonają miks najnowszego singla "Slavika" z przebojem "My Słowianie".

W wielkim finale "Must Be The Music" do walki o 100 tysięcy złotych i kontrakt płytowy stanie dziesięcioro wykonawców. Po raz pierwszy w historii programu zostanie przyznana także nagroda specjalna dla najzabawniejszego uczestnika w wysokości 25 tysięcy złotych.

