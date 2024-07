1 z 6

Ada Fijał i Paulina Holtz to kolejna gwiazdy, które zrobiły sobie najpopularniejszy w ostatnich dniach makijaż na sylwestra! Aktorki postanowiła dołączyć do znanych osób, które wypróbowują niezwykle "odważny" make-up zaproponowany przez ekspertkę w "Pytaniu na śniadanie". Po programie w Internecie widzowie zaczęli zastanawiać się czy była to propozycja makijażu na serio, czy może to był żart ze strony produkcji. Na razie nikt z telewizji nie skomentował jaki był cel porad, ale ubaw jaki mają Internauci i gwiazdy był tego wart :).

Przed Sylwestem ???? Ćwiczę ????Tak powstają trendy ???? kto dołączy? - napisała pod zdjęciem w "swoim" makijażu Ada.

Idę dziś na przedsylwestrową imprezkę..... Dzięki #tvp2 za inspirację - napisała Pualina Holtz na swoim Facebooku.

