Małżeństwo Beyonce i Jaya-Z przeżywało w ostatnich kilku miesiącach ogromny kryzys i wisiało już na włosku - tak przynajmniej sprawę przedstawiała amerykańska prasa. Gwiazdorska para nigdy nie komentowała wprost tych doniesień, ale ich kolejne gesty i medialne posunięcia zdają się mówić zupełnie coś innego. Przypomnijmy: Beyonce i Jay-Z nie rozwodzą się. Właśnie wzięli drugi ślub!

Trzeba też przyznać, że Beyonce i Jay potrafią doskonale wykorzystywać swoje koncerty do kreowania wizerunku idealnego małżeństwa. Podczas zakończonej niedawno trasy "On The Run", na ekranach koncertowych pokazywali bardzo intymne filmiki ze swoich prywatnych zbiorów.

Teraz przy okazji telewizyjnej premiery zapisu wideo show, możemy je oglądać już w doskonałej jakości na oficjalnym kanale piosenkarki. Widzimy tam wszystko - od Beyonce topless z ciążowym brzuszkiem, przez przebitki na sali porodowej czy urodziny małej Blue Ivy. Każdy obrazek to oczywiście prawdziwa idylla.

Filmik możecie zobaczyć poniżej. Idealne życie czy perfekcyjna gra, jak myślicie?

