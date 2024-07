1 z 5

Szokujące doniesienia zza granicy! Angelina Jolie pod wpływem stresu związanego z rozwodem z Bradem Pittem schudła jeszcze bardziej. Już nie waży 40 kilogramów - jak spekulowano jeszcze kilka miesięcy temu - a już niecałe 34 kilogramy! Tak podaje "National Enquirer". To bardzo mało, zwłaszcza jeśli zwrócimy uwagę na to, że Angelina ma 169 centymetrów wzrostu. To oznacza, że jej BMI wynosi mniej niż 12 - tak niska waga przy takim wzroście oznacza skrajne wychudzenie i wygłodzenie organizmu! Jak dalej pisze "National Enquirer", "Angelina może przeżyć tylko dzięki przyjmowaniu płynnych posiłków, które podawane są jej przez specjalną tubę założoną w nosie. Aktorka znajduje się pod całodobową opieką lekarzy (...)".

Czy to rzeczywiście jest prawda? Wiemy, że Angelina Jolie rzeczywiście od kilku lat jest nienaturalnie szczupła, wielokrotnie podejrzewano ją o anoreksję, ale czy aktorka doprowadziła się aż do tak złego stanu? Część amerykańskich portali już zdementowała te plotki. Jaki jest faktyczny stan zdrowia Angeliny i jej waga? Angelina na razie nie zabrała głosu w tej sprawie.

