Historia Barbary Sienkiewicz, która w wieku 61 lat urodziła bliźniaki i prosiła premier Ewę Kopacz o dodatek do emerytury, wstrząsnęła całą Polską. Nic dziwnego, że zainteresowała się nią telewizja. Jak podaje "Twoje Imperium", Barbara Sienkiewicz będzie bohaterką filmu, który realizuje telewizja Discovery. Film będzie pokazywany w tej międzynarodowej telewizji!

Karierę telewizyjną aktorki skomentował już Kuba Wojewódzki.

To będzie przebój. Telewizja Discovery wyprodukuje film poświęcony 61-letniej kobiecie, która całkiem niedawno urodziła bliźniaki. Barbara Sienkiewicz, bo o niej mowa, to mało znana aktorka serialu "Klan". Mieszka z matką w 37-metrowej kawalerce, z emeryturą 1200 zł. Stacja pokaże to w cyklu "Zagadki Ziemi" - napisał Kuba w "Polityce".