To agentka nieruchomości Monika Rudnik, która jest łudząco podobna do Anny Przybylskiej, zagra aktorkę w biograficznym filmie o jej życiu? Wiele na to wskazuje! Już kilka dni temu pisaliśmy, że Monika w rozmowie z "Twoim Imperium" powiedziała, że na razie nie może nic mówić na ten temat, ale jak podaje teraz "Super Express", agentka nieruchomości jest już po pierwszych rozmowach w reżyserem Radosławem Piwowarskim.

Film o Ani Przybylskiej. Monika Rudnik zagra aktorkę?

Zdjęcia do filmu o życiu Ani Przybylskiej mają ruszyć już w wakacje. Reżyser, który był przyjacielem aktorki i odkrył jej talent, chciałby latem nakręcić jeden z epizodów i później pokazać go sponsorom i dystrybutorom. Scenariusz jest już napisany, więc wszystko wskazuje na to, że już dwa lata po śmierci Ani Przybylskiej powstanie film o jej życiu i karierze, a główną rolę zagra jej "sobowtórka" Monika Rudnik.

Gdy mój chłopak dowiedział się, że powstaje o film o Ani Przybylskiej, zaczął namawiać mnie, bym spróbowała. Chciałabym zagrać w tym filmie chociaż dwie minuty. To byłoby spełnienie moich marzeń i ogromne wyzwanie, mówiła Rudnik w 2014 roku.

Jej marzenie się spełni, ale zamiast zagrać dwie minuty, pojawili się na ekranie dłużej. Choć Monika nie ma doświadczenia w aktorskie, jest dużo bardziej podobna do Ani niż Olga Bołądź, którą początkowo wymieniano jako kandydatkę do tej roli. Myślicie, że reżyser podjął dobrą decyzję?

