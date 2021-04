Książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, nie żyje. Informację o śmierci monarchy przekazał oficjalny komunikat z Windsoru. W czerwcu 2021 roku książę Edynburga (tytuł ten otrzymał w dniu ślubu z Królową Elżbietą II w 1947 roku) skończyłby 100 lat.

Książę Filip nie żyje. Kim był?

Książę Filip urodził się 10 czerwca 1921 roku na greckiej wyspie Korfu, jako książę Filip z Grecji i Danii. Był siostrzeńcem króla Grecji, uciekł z rodziną do Francji po tym, jak jego wujek został pozbawiony korony. Filip z rodziną osiedlili się w podparyskim Saint-Cloud w rezydencji księżnej Marii Bonaparte. Uczył się w amerykańskiej szkole w Paryżu, w 1928 roku zamieszkał z księżniczką Wiktorią (swoją babcią) w Pałacu Kensington. Następnie został posłany do niemieckiej szkoły, potem do szkockiej, zaś w 1939 roku wstąpił do Royal Navy, marynarki wojennej Wielkiej Brytanii, ukończył prestiżową Royal Naval College w Dartmouth. To tam w 1939 roku z oficjalną wizytą przybyli król Jerzy VI oraz królowa Elżbieta. Filip został poproszony o zaopiekowanie się córkami królewskiej pary: Elżbietą oraz Małgorzatą. 13-letnia przyszła królowa Anglii była oczarowana 18-letnim blondwłosym oficerem. Od tamtej pory utrzymywali kontakt, głównie listowny...

Książę Filip i królowa Elżbieta - jak zaczęła się ich miłość?

Do zaręczyn doszło w 1947 roku - odbyły się one potajemnie, przed rodzicami, którzy sprzeciwiali się ich związkowi. Elżbieta II, znana z upartości, pierwszy raz sprzeciwiła się ojcu i matce, i nie zerwała z Filipem. Oficjalnie ich zaręczyny ogłoszono kilka tygodni później, zaś w 20 listopada 1947 stali się małżeństwem. Ceremonia, którą w telewizji oglądało ponad 200 mln widzów na całym świecie, odbyła się w opactwie westministerskim. Rok później na świecie pojawił się książę Karol - następca tronu. Łącznie z Elżbietą II doczekał się czworga dzieci - Karola, Anny, Andrzeja oraz Edwarda.

Ich niezwykła historia miłości poniżej.

Książę Filip był mężem Elżbiety II ponad 73 lata.