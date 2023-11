Książę Filip nie żyje. Monarcha zmarł w wieku 99 lat, dziś rano w zamku Windsor, o czym poinformowała sama królowa Elżbieta w oświadczeniu.

Reklama

Z głębokim smutkiem Jej Królewska Mość ogłasza śmierć ukochanego męża, Jego Królewskiej Wysokości Księcia Filipa, księcia Edynburga. Jego Królewska Wysokość zmarł spokojnie dziś rano w zamku Windsor - informuje Pałac Buckingham.

W związku ze śmiercią księcia przypominamy archiwalny tekst z 2019 roku o sekretach w brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Życie w rodzinie królewskiej sprawia, że trudno o prywatność. Każde wyjście jest szeroko komentowane w mediach nie tylko brytyjskich, ale i światowych. Co prawda Meghan próbuje z tym walczyć, w końcu nie pokazała syna zaraz po porodzie, a jego chrzest zorganizowała jako kameralną, prywatną uroczystość dla rodziny, ale nie do końca jest możliwe. Ludzie chcą wiedzieć wszystko na temat rodziny królewskie, łącznie z tym jak sypiają!

Okazuje się, że został ujawniony jeden z sekretów królewskich. W końcu wyszło na jaw, że Elżbieta II i książę Filip nie dzielą wspólnie małżeńskiego łoża, co więcej każde z nich ma swoją sypialnie! To dotyczy nie tylko monarchini, ale wszystkich członków rodziny królewskiej i jest to związane z tradycją.

Królowa Elżbieta II i książę Filip mają oddzielne sypialnie!

Małżeństwo Elżbiety II i księcia Filipa jest dosyć kontrowersyjne. Królowa nie jest zwolenniczką rozwodów i sama prawdopodobnie nie zdecydowałaby się na taki krok, mimo że o zdradach jej męża było głośno. Brytyjskie media już od lat rozpisują się, że ich małżeństwo z 72 letnim stażem to fikcja. Okazuje się, że królewska para nie tylko nie dzieli wspólnego loża, ale też ma oddzielne sypialnie. To nic szokującego dla Brytyjczyków, tak żyją klasy wyższe:

W Anglii wyższe klasy zawsze miały oddzielne sypialnie. Nie chcesz, by przeszkadzało Ci czyjeś chrapanie lub trącanie nogą. Jeśli masz ochotę, to dzielisz swój pokój. To wspaniale, gdy ma się wybór - wyznała Lasy Pamela Hicks królewskiej biografce Sally Bedell Smith.

Jest to tradycją, która nikogo nie dziwi, ale zaskakuje inny fakt! Jak donosi „Daily Mail” książę Filip już od jakiegoś czasu mieszka głównie w wiejskiej rezydencji niedaleko Sandringham. Kiedy jest potrzebny, aby pojawić się na uroczystości państwowej zjawia się, ale jak wiadomo tych okazji jest coraz mniej, bo sam usunął się w cień. 98-latek wiedzie spokojne życie emeryta, a królowa nadal pełni wszystkie swoje obowiązki.

East News

Królowa Elżbieta z rodziną

East News