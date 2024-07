Jest nowe oświadczenie Filipa Chajzera! Super Express podał dziś informację, że dziennikarz TVN chce odebrać mieszkanie swojej żonie Julii, po ich rozwodzie. Reporter Dzień Dobry TVN już rano ostro skomentował te informacje, po czym usunął wpis i dał nowy!

Filip Chajzer zapowiedział walkę z tabloidem. W nowym oświadczeniu pisze, że takie informacje, jak ta o walce z żoną generują ludzką nienawiść. Dziennikarz jest załamany, czuje się bezsilny, bo poza podaniem tabloidu do sądu nie wiele może zrobić:

Te dwa zdjęcia doskonale opisują podły system tworzenia spirali ludzkiej nienawiści. Więc tak to działa: szmaciarski super express publikuje gówno (bynajmniej nie artykuł), w którym nie ma słowa prawdy. Są chore urojenia anonimowej szmaty (bynajmniej nie dziennikarza), która zmyśla jego treść. Kolejne portale plotkarskie zaczynają ten stek bzdur powtarzać. Zmyślony news grzeje. Na tyle mocno, żeby poruszyć ludzi do pisania rzeczy tak złych i przykrych jak w załączniku. Podobnych wiadomości dostałem dzisiaj dziesiątki. Mi - dorosłemu facetowi łzy cisną się do oczu. Co czuję? Gniew i bezsilność.