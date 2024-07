Filip Chajzer w emocjonalnym wpisie odpowiada hejterowi. Dziennikarz po raz kolejny musiał zmierzyć się z bardzo ostrym atakiem jednego z internautów, który obraził jego tragicznie zmarłe dziecko. Blisko dwa lata temu w wypadku samochodowym pod Płońskiem zginął syn Filipa Chajzera, 10-letni Maks. Dziennikarz zaledwie kilka tygodni temu w programie "Uwaga" przyznał, że do tej pory nie poradził sobie ze stratą dziecka. Niestety, gwiazdor TVN co jakiś jest atakowany przez hejterów. Ponad rok temu Filip Chajzer pokazał, jaką wiadomość dostał od internautki, która obrażając dziennikarza w brutalny sposób nawiązała do śmierci jego syna. Teraz w sieci pojawił się kolejny hejt!

Reklama

Filip Chajzer odpowiada hejterowi i pokazuje jego wpis

Dziennikarz zamieścił na swoim profilu na Facebooku screen wpisu swojego hejtera i w emocjonalnym wpisie odniósł się do brutalnego ataku.

Od prawie dwóch lat walczę o każdy dzień życia ze wzrokiem i myślami skierowanymi przed siebie. Staram się robić dla dzieci i kraju, który kocham tyle ile mam siły, czasu i pomysłowości... Chcę żeby najważniejszy człowiek mojego życia był ze mnie dumny. Ale ku*** mać jest też czas kiedy nie mam nawet grama siły. Czy człowiek może być aż tak podły? Serio...? Jakim zwierzęciem trzeba być, żeby użyć takich słów. Przepraszam wszystkie zwierzęta. Złe porównanie. Mógłbym jeszcze zadać setki pytań o sens jego wiary, ale po co... To bydle i tak nie zrozumie. Kimkolwiek jesteś mam nadzieję, że nigdy nie spotka Cię porównywalna tragedia, bo nikt nigdy nie powinien przez to przechodzić. Nawet taki wał, ch** i największy idiota świata, którym jesteś- skomentował Filip Chajzer.

Zobaczcie, jaką wiadomość od hejtera dostał Filip Chajzer.

Zobacz także: „Nie podniosłem się do dzisiaj’’. Filip Chajzer po raz pierwszy tak szczerze o stracie syna

Hejter w swojej wiadomości nawiązał do śmierci syna Filipa Chajzera.

Zobacz także

Facebook

Dziennikarz w emocjonalnym wpisie odpowiedział internaucie.

Facebook

Filip Chajzer po raz kolejny został zaatakowany przez hejtera.

ONS