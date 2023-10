Filip Chajzer ma za sobą skomplikowany czas - rozstanie z partnerką, które przebiegło w dość nerwowej i kontrowersyjnej atmosferze, za co prowadzący "Dzień Dobry TVN" został ostro skrytykowany przez internautów. Prezenter w trudnych chwilach może jednak liczyć na wsparcie swojej przyjaciółki - a jest nią Małgorzata Ohme!

Od ponad 3 lat Małgorzata Ohme i Filip Chajzer prowadzą razem "Dzień Dobry TVN". Łączy ich jednak nie tylko praca, ale również przyjaźń, o czym Ohme mówi w rozmowie z agencją LifeStyle Newseria:

Bardzo dużo wiem o Filipie i on wie bardzo dużo o mnie. Jesteśmy zawsze dla siebie w momentach krytycznych, jesteśmy wobec siebie totalnie wyrozumiali, tzn. jak on nie odbiera telefonu, to ja się nie obrażam, jak ja nie odbieram, to on się też nie obraża - mówi prezenterka.