Decyzja księcia Harry'ego i Meghan Markle o rezygnacji z książęcych obowiązków oraz przeprowadzce do Kanady zelektryzowała cały świat. Szczególnie Brytyjczycy nie kryją swojego oburzenia. Zareagowała nawet władza muzeum figur woskowych Madame Tussauds, odłączając figury księcia i jego małżonki od rodziny królewskiej. Czy znikną z ikonicznego muzeum na zawsze?

Muzeum Madame Tussauds odłączyło figury Księcia Harry'ego i Meghan Markle od królewskiej rodziny

Figury woskowe królewskiej rodziny cieszą się ogromną popularnością wśród odwiedzających muzeum Madame Tussauds. Jednak w związku z sytuacją zaistniałą na królewskim dworze, władze londyńskiego muzeum postanowiły oddzielić figury Księcia i Księżnej Sussex od pozostałych członków rodziny:

Wraz z resztą świata reagujemy na zaskakujące wieści, że książę i księżna Sussex wycofują się jako starsi członkowie rodziny królewskiej. (...) Od dzisiaj figury Meghan i Harry'ego nie będą już pojawiać się w naszym zestawie Royal Family.

Nie oznacza to jednak, że figury Księcia Harry'ego i Meghan Markle znikną z muzeum.

Jako dwie z naszych najpopularniejszych i najbardziej lubianych postaci, pozostaną oczywiście ważną częścią muzeum Madame Tussauds w Londynie, podczas gdy będziemy obserwować, jak będzie wyglądał ich kolejny rozdział. - wyjaśnił Steve Davies, główny menadżer londyńskiego muzeum Madame Tussauds.

Czy rodzina królewska dojdzie do porozumienia z Księciem Harrym i jego małżonką czy będziemy świadkami historycznego rozłamu? Oświadczenie młodszego syna księżnej Diany oburzyło Brytyjczyków, którzy oskarżają Meghan Markle o zły wpływ na męża i wymuszenie separacji od rodziny królewskiej. Według nich Książę Sussex nigdy wcześniej nie przejawiał takich zachowań. Z kolei fani książęcej pary obwiniają brytyjską prasę za podłe traktowanie Meghan i twierdzą, że to właśnie to mogło być powodem ich rezygnacji z funkcji.

Decyzja księcia Harry'ego i Meghan Markle o rezygnacji z książęcych obowiązków zaskoczyła Brytyjczyków. W komunikacie dla mediów, książęca para zapewniła, że dzięki tej zmianie będzie mogła wychować syna zgodnie z królewską tradycją i równocześnie zapewni im to przestrzeń do realizacji swoich planów.

