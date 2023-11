Zapowiadała, że będzie walczyć o prawa kobiet i to tak się dzieje! Weronika Rosati założyła fundację, która będzie pomagać ofiarom przemocy domowej. Zaprosiła do niej inne kobiety, a wśród nich są bardzo znane nazwiska: Kasia Figura, która przed laty jako pierwsza znana osoba opowiedziała o tym, że była ofiarą przemocy ze strony partnera, a także prof Magdalena Środa, Karolina Korwin-Piotrowska, Małgorzata Ohme czy Eliza Michalik.

Panie są już po pierwszym spotkaniu fundacji. Nie zabrakło na nim również mamy Weroniki, Teresy oraz Joanny Piotrowskiej założycielki Fundacji Feminoteki, a także znanej działaczki Gabrieli Lazarek.

Mamy pełne głowy pomysłów i pierwsze ustalenia za sobą i szykujemy się do pierwszych dużych kroków fundacji. Jest nas o wiele więcej i to jest dopiero początek ale utwierdziłam się w przekonaniu, że siła kobiet jest nie do pokonania - powiedziała Weronika magazynowi "Flesz".