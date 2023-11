4 z 5

W niedzielę, 3 grudnia - 28. finał konkursu Miss Polski. O koronę walczyć będą 24 piękności, które do finału trafiły dzięki eliminacjom regionalnym odbywającym się na terenie całego kraju. Kandydatki do korony Miss Polski 2017, w ramach przygotowań miały dwa zgrupowania. Pierwsze odbyło się latem w Rezydencji Miętowe Wzgórza, gdzie nakręcone zostały ich wizytówki i odbyła się oficjalna sesja zdjęciowa. Teraz finalistki przygotowują się do drugiego, zdecydowanie dłuższego zgrupowania, które odbędzie się w Hotelu Beskid w Nowym Sączu. Nad choreografią najpiękniejszych Polek czuwać będzie Anna Bubnowska. Podczas gali Miss Polski 2017 najpiękniejsze Polki pojawią się na scenie w zaskakującym pokazie bielizny projektu Ewy Bien, inspirowanym światowym show, tworzonym przez Victoria’s Secret. Zaprezentują się też w premierowych projektach kostiumów kąpielowych marki Self Collection. A obecnie panujące trendy wyznaczy pokaz kolekcji z Atelier Joanny Muzyk. Finałowa dziesiątka wkroczy w krainę wielkich projektantów i zaprezentuje się w prestiżowych pokazach marki Tomaotomo oraz projektantki Violi Piekut. Nie zabraknie w nim też bajecznego pokazu sukni ślubnych! Tego dnia na scenie pojawią się także Kasia Moś - reprezentantka Polski podczas Konkursu Eurowizji 2017 i uczestniczka 8. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” oraz zespół Feel. Taneczny popis na scenie zaprezentują czołowi polscy tancerze, a wśród nich Tomasz Barański. Nową Miss Polski ukoronuje ustępująca najpiękniejsza Polka - Paulina Maziarz.