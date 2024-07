Dominika Kulczyk pojawiła się na wczorajszej imprezie z okazji rozdania Kryształowych Zwierciadeł w kosztownej sukience. Gwiazda ponownie postawiła na wielkiego - zagranicznego projektanta. Sukienka w usta to projekt Saint Laurent, a jej koszt to ok. 10,000 złotych. Identyczną kopertową kreację mogliśmy oglądać również na Fergie. Gwiazda pojawiła się w tej sukience na jednej z hollywoodzkich imprez.

Zobaczcie więcej stylizacji Dominiki Kulczyk

Dlatego teraz mamy zadanie dla was. Oceńcie, która z nich wypadła lepiej w sukience w całuśny print? Zagłosujcie w naszej sondzie!