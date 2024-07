Chociaż związek Michała Wiśniewskiego z Magdą Femme trwał najkrócej i był najmniej burzliwy medialnie to ostatnio właśnie ona najchętniej uczestniczy w dyskusjach na temat zachowań gwiazdora. Zupełnie tak, jakby chciała sobie wynagrodzić brak lansu przy nim jaki zagwarantowały sobie poprzednie żony. Na to chyba jednak trochę za późno.

Ostatnio Femme zapewniła, że Wiśniewski "nie ma raka" i jedynie kokietował media. Później całą sprawę sprostowała w tonie przepraszającym. Michał pozostał jednak w cieniu jej oceny i w akcie desperacji pokazał scan wyników badań. Takie zachowanie musiało bardzo zaboleć Magdę, bo w rozmowie z Moniką Richardson skrytykowała byłego męża dość ostro.

- Przepraszam, że przeklnę – Na cholerę on to w ogóle opublikował? Czy on był niepoczytalny w tym momencie, czy on po prostu nie wiedział co publikuje? Mnie jest żal jego tej chwilowej głupoty.