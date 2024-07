Tydzień przed ślubem z Dominiką Tajner, Michał Wiśniewski przekazał na Facebooku przykrą wiadomość, z której wynikało że jest chory na raka. Kilka dni później opowiedział o wszystkim w "Pytaniu na śniadanie", gdzie zdradził, że dokładniej chodzi o raka odbytu. Jego pierwsza żona Magda Femme w rozmowie z Wirtualną Polską ma nieco inne wiadomości:

- Z tego co wiem, to nie ma raka i nie miał. Podobno nie jest to rak - takie słyszałam informacje, chyba jest to bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że jest prawdziwa.