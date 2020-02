Wielki finał programu "Cztery Wesela" zobaczymy już dziś o godz. 20:05 na Polsacie! Pannom młodym zdecydowanie puszczą nerwy. Wesele perfekcjonistki zepsute zaskakującą niespodzianką od innej uczestniczki? Ta sytuacja wywoła spore zamieszanie, jednak to jest nic w porównaniu z tym, że jedna z panien młodych pomyli imię swojego ukochanego podczas przysięgi małżeńskiej! Czy ta pomyłka sprawi, że jej wesele zawiśnie na włosku? Emocje sięgają zenitu, szczególnie, że jedna z uczestniczek musi zrezygnować z programu! Czy chodzi o pechową pomyłkę?

"Cztery Wesela" - wielki finał

Polsat wyemituje finałowy odcinek "Czterech Wesel", w którym kandydatki ponownie ocenią swoje wesela w kategoriach: suknia ślubna, miejsce i wystrój, menu oraz wrażenia ogólne. Oceny będą wystawiane w skali od 1 do 10. Łącznie każda z uczestniczek może zdobyć 120 punktów. Okazuje się, że finałowy odcinek przyniesie wiele emocji, przez co jurorkom puszczą nerwy, a jedna z kandydatek będzie musiała wycofać się z udziału w programie!

Jakie preferencje ślubne mają dzisiejsze kandydatki? Karolina bardzo liczy się ze zdaniem męża, dlatego to głównie z myślą o nim projektowała swoją suknię ślubną. Dzięki ceremonii wraz z Łukaszem i trzema córeczkami w końcu staną się pełnoprawną rodziną. Z kolei Natalia jest osobą, która uważa, że "wszystkiego musi być dużo" i wszystko powinno odbyć się według ścisłego planu. Nie przewiduje miejsca na żadne niespodzianki. Jak zareaguje na to, kiedy podczas jej wesela, zamiast Karoliny pojawi się jej partner Łukasz?! I na dodatek okaże się specem od sukien ślubnych! Czy skrytykuje stylizację Natalii?

Paulina to perfekcjonistka i wszystko ma zaplanowane. Za jej dokładność przyjdzie również sporo zapłacić, ponieważ pomysły panny młodej nie będą należały do najtańszych. Jednak podczas przysięgi małżeńskiej popełnia gafę z największych koszmarów... Myli imię pana młodego... Co na to Marcin? Czy będzie na tyle wyrozumiały? Zamieni sytuację w żart, czy jednak ta pomyłka będzie według niego niewybaczalna?

Ostatnią czwartą uczestniczką jest Aneta. Na ślub z ukochanym czeka już od 6 lat! Czuje się spełniona jako kobieta i matka dwójki dzieci. Która z dziewcząt zdobędzie nagrodę?

