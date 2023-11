Agnieszka Hyży została ambasadorką nowego programu o tematyce ślubnej. "Cztery wesela" to reality show, które zagości na antenie Polsatu już 2 stycznia. Program to polska wersja brytyjskiego formatu "Four Weddings", emitowanego w latach 2009-2013. Do tej pory transmitowano go m. in. w USA, Kanadzie, Australii, Niemczech, Francji, Rumunii i Finlandii. Za polską produkcję odpowiada Jake Vision.

Na czym będzie polegał show "Cztery wesela" i jaka będzie w nim rola prezenterki?

O czym jest program "Cztery Wesela"?

"Cztery wesela" to nowy format Polsatu, w którym wezmą udział cztery panny młode. Będą wzajemnie oceniać swoje wesela w kategoriach: suknia ślubna, miejsce i wystrój, menu oraz wrażenia ogólne. Oceny będą wystawiane w skali od 1 do 10. Łącznie każda z uczestniczek może zdobyć 120 punktów. Nagrodą główną będzie 25 tysięcy złotych. Polsat wyemituje 8 odcinków show.

Ambasadorką programu została Agnieszka Hyży. Jej rolą będzie podsumowanie każdego odcinka. Będzie również odpowiedzialna za spotkania z widzami podczas live-chatów na profilu Polsatu na Facebooku, gdzie na żywo będzie komentować i odpowiadać na pytania fanów.

Do tej pory w programach o tematyce ślubnej bezkonkurencyjna była Izabela Janachowska. W branży ślubnej sprawdza się również jako wedding plannerka i prowadzi własny biznes zajmujący się organizacją wesel oraz projektowaniem sukien ślubnych. Czy "Cztery wesela" okażą się dla niej konkurencją? Przekonamy się już 2 stycznia o 20:05.

