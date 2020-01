Tragedia nowożeńców w piątym odcinku "Cztery Wesela". Ich radość przerwała nagła śmierć

W piątym odcinku "Cztery Wesela" poznamy tragiczną historię jednej pary nowożeńców. Jakie wydarzenie wypełniło smutkiem okres przygotowań do najpiękniejszego dnia w ich życiu? W odcinku o miano najlepszego wesela i 25 tysięcy złotych zawalczą Iza, Ewelina, Magda i Aldona.

Śmierć mamy pana młodego w piątym odcinku "Cztery Wesela"

Już dziś o 20:05 w Polsacie zobaczymy piąty odcinek programu "Cztery Wesela". W nadchodzącym odcinku oprócz możliwych kłótni lub dobrych relacji między uczestniczkami, poznamy bardzo przykrą historię, która spotkała jedną z par. Na dwa tygodnie przed planowanym weselem umarła mama pana młodego.

Iza, Ewelina, Magda i Aldona ocenią swoje wesela w kategoriach: „suknia ślubna”, „miejsce i wystrój”, „menu” oraz „wrażenia ogólne”. Jakie są kandydatki?

Iza lubi w życiu spontaniczność i naturalność. Mimo że nie udało jej się przed ślubem dopiąć wszystkiego na ostatni guzik, w ogóle się tym nie stresuje. Ewelina to najmłodsza panna młoda w odcinku. Jest wymagająca i surowo ocenia konkurentki. Jej wesele odbędzie się na… stadninie koni, a na uroczystość nowożeńców zawiezie kareta! Magda to silna i zdecydowana bizneswoman. Już miesiąc po zaręczynach zaplanowała najdrobniejszy szczegół swojego wesela. Zapewnia, że będzie to wykwintna uroczystość „po królewsku”. Aldona zaprosi na tradycyjne, rodzinne przyjęcie. A ponieważ to bardzo towarzyska osoba, to na wesele planuje zaprosić ok. 400 osób! Niestety pełnię szczęścia w tak wyjątkowym dniu zakłóci przykre wydarzenie - 2 tygodnie przed ślubem umiera mama pana młodego. To trudny moment dla nowożeńców.

Kto zwycięży piąty odcinek oraz jak śmieć mamy przeżyła Aldona oraz jej mąż, dowiemy się już niedługo.

Dla jednej z nich, okres przygotowywania się do najpiękniejszego dnia w życiu, zakłóciła nagła śmierć mamy ukochanego.

Kto wygra piąty odcinek programu "Cztery Wesela"?