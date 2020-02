Zmarła uczestniczka programu "Cztery wesela"! Widzowie przesyłają kondolencje

Szósty odcinek programu "Cztery wesela" zakończył się tragicznie. W programie rywalizowały cztery uczestniczki Małgosia, Diana, Wioletta oraz Ola. Na koniec odcinka widzowie zostali poinformowani przez produkcję, że Ola, która chorowała na raka miała nawrót choroby i po nagraniach zmarła. Widzowie nie mogą uwierzyć w tak dramatyczny finał, składają kondolencje i piszą wzruszające komentarze!

W mediach społecznościowych produkcja programu "Cztery wesela" złożyła kondolencję dla najbliższych Oli:

W programie Ola i jej mąż zostali przedstawieni, jako para, którą łączyła skomplikowana historia:

Ola i Arek to kompletne przeciwieństwa. Ona zwariowana, lubiąca eksperymentować. On domator, spokojny i ciepły człowiek. Poznali się w Sylwestra ale to podobno długa i skomplikowana historia. Wesele będzie w stylu boho. Rustykalne dekoracje, łapacze snów, girlandy to idealny przepis na bajkową uroczystość. - czytamy na Instagramie programu "Cztery wesela".