Colin Farrell zabrania swojej byłej ukochanej Alicji Bachledzie-Curuś przeprowadzić się na stałe do Polski? Już od kilku tygodni mówi się o tym, że aktorka chciałaby wrócić do swojego rodzinnego Krakowa, gdzie niedawno kupiła mieszkanie w kamienicy przy Wawelu i zacząć częściej grać w polskich filmach. W jednym z wywiadów zdradziła, że nie wyobraża sobie starości w Los Angeles, dlatego chce mieć swoje mieszkanie w Krakowie i to tu przeprowadzić się kiedyś na stałe. Taki plan nie podoba się jednak jej byłemu... (Zobacz: Radzenie sobie po rozstaniu – przeżyj stratę do końca)

Colin Farrell nie pozwala Alicji Bachledzie-Curuś zamieszkać w Polsce?

Podobno jednak taki pomysł nie przypadł do gustu Colinowi, który wraz z Alicją dzieli się opieką nad ich 6-letnim synem Henrym Tadeuszem. Aktor kupił Alicji i synowi dom w Los Angeles, żeby mieć ich blisko siebie i płaci aktorce bardzo wysokie alimenty na syna - podobno nawet 100 tysięcy złotych. Kiedyś plotkowano nawet, że zagroził Alicji, że zacznie jej płacić mniej jeśli zwiążę się z kimś albo przeprowadzi na stałe do Polski. Ile jest prawdy w tych informacjach?

Tyle tylko, że to nieprawda. Colin wcale nie stawia Alicji takich warunków. Córka chce mieszkać w Los Angeles. Jeśli zaś chodzi o alimenty, to oczywiście nie mogę zdradzić ich kwoty, ale zapewniam, że nie są to tak wygórowane, jak to piszą - mówi Twojemu Imperium mama Alicji, Lidia Bachleda.

Zatem wszystko wskazuje na to, że Alicja Bachleda-Curuś może robić co jej się podoba i wcale nie musi pytać o zdanie swojego byłego Colina Farrella. Myślicie, że zatem ile Colin płaci alimentów, skoro mama Alicji mówi, że te kwoty są niższe niż podają media?

Okazuje się, że Colin Farrell wcale nie zabrania jej przeprowadzić się do Polski, ale ona woli zostać w Los Angeles