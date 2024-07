Alicja Bachleda-Curuś już dawno pogodziła się z faktem, że jej związek z Colinem Farrellem to już przeszłość. Chociaż wszyscy fani pięknej aktorki mieli nadzieję, że para wróci do siebie, to bardzo szybko okazało się, że będzie to już raczej niemożliwe. Alicja i Colin zaczęli układać sobie życie na nowo.

Pomimo rozstania pary, aktorce zależy, aby jej synek Henry Tadeusz nadal miał bliski kontakt z ojcem. Dlatego, jak podaje „Fakt”, Bachleda-Curuś zaprosiła Colina na święta do Polski! Niestety, jej były chłopak nie przyjął tej propozycji.

- Colin powiedział, że nie może tego zrobić swojej mamie. Święta spędzi razem z rodziną w Irlandii, albo zabierze ich do siebie do Stanów. Sprawa nie podlegała dyskusji. Także póki co Henio nie ma możliwości spędzić świąt z tatą- zdradza w rozmowie z tabloidem osoba z rodziny aktorki.

Czy Alicja zrezygnuje ze świąt w rodzinnym gronie, żeby jej synek mógł chociaż na kilka godzin spotkać się z ojcem?

Reklama