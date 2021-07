Fanka sugeruje, że Sylwia Bomba z "Gogglebox" nie rozstała się z partnerem. Jest odpowiedź! 

Internautka napisała, że nie wierzy w rozstanie Sylwii Bomby: "To wszystko na potrzeby rozgłosu przed Tańcem z Gwiazdami". Gwiazda "Googlebox" zareagowała na oskarżenia!

Sylwia Bomba odpowiedziała na komentarz internautki, która nie do końca wierzy, że gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" rozstała się ze swoim partnerem. Fanka twierdzi, że znalazła nawet dowód na to, że wciąż są razem! Sylwia Bomba miała przez przypadek zdradzić swoją "tajemnicę" podczas relacji na InstaStories. Sprawdźcie, co napisała fanka i jak odpowiedziała jej Sylwia Bomba!

Sylwia Bomba z "Gogglebox" odpowiada na zaczepki internautki

Sylwia Bomba to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd "Gogglebox. Przed telewizorem". Widzowie ją pokochali i nie wyobrażają sobie programu bez jej udziału. Jakiś czas temu okazało się, że Sylwia Bomba już po wakacjach weźmie udział w kolejnym telewizyjnym hicie - tym razem wystąpi w "Tańcu z gwiazdami".

Niestety, tuż po tym, jak media ogłosiły, że Sylwia Bomba zatańczy w show Polsatu okazało się, że w życiu prywatnym gwiazda przechodzi bardzo trudne chwile. Sylwia Bomba podczas relacji na InstaStories opublikowała krótkie oświadczenie, w którym zdradziła, że rozstała się z partnerem, ojcem swojej córeczki.

Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie- napisała Sylwia Bomba.

sylwiabomba/Instagram

Chociaż trudno w to uwierzyć, to nie wszyscy uwierzyli, że Sylwia Bomba rozstała się z partnerem. Jedna z internautek, pod ostatnim zdjęciem na profilu gwiazdy "Gogglebox" na Instagramie opublikowała zaskakujący komentarz.

A mnie się wydaje ze Pani nie zrozstala się z partnerem. To wszytko na potrzeby rozgłosu przed tańcem z gwiazdami. Zdradziła Panią męska szczoteczka do zębów podczas live… chyba ze jest już następca partnera a to sorrki- napisała fanka.

Komentarz fanki wyraźnie rozbawił Sylwię Bombę.

- 😂😂 czarna szczotka do zębów to musi być męska?- odpisała gwiazda.

Instagram @sylwiabomba

W obronie Sylwii Bomby stanęli również jej pozostali fani.

- mam czarną szczoteczkę... jestem mężczyzną? 😂

- ej mam czarną, jedną jedyną a jestem singielką 😮😮

- kurcze to czarne szczoteczki do zębów są męskie? Muszę koniecznie wymienić 😂- żartowali na Instagramie.

Przypominamy, że Sylwia Bomba wypoczywa teraz na wakacjach. Gwiazda "Gogglebox" pokazała, kto pociesza ją po rozstaniu- to najważniejsza dla niej osoba!

