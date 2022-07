Viki Gabor ma dość krytyki! Odpowiedziała na komentarze dotyczące wyglądu

"Miałam ciarki, jak usłyszałam jej głos”, „Ta dziewczyna jest zjawiskowa”, „Co za talent!”, pisali podekscytowani fani Sary James (13), która piosenką „Somebody” w brawurowym stylu wygrała polskie preselekcje do Eurowizji Junior. Fani nastolatki już teraz widzą w niej faworytkę do zwycięstwa. Czy 13-latka podbije rynek muzyczny jak Roksana Węgiel i Viki Gabor? Zobacz także: Sara James w spektakularnej kreacji. Aż trudno uwierzyć, że ma 13 lat! Sara Egwu James podbiła swoim głosem serca fanów i... gwiazd! Po raz pierwszy o Sarze Egwu James usłyszeliśmy wiosną, gdy wzięła udział w „The Voice Kids” . Swoim głosem zachwyciła jurorów show, a zwłaszcza Cleo , która porównała ją do Whitney Houston. - Miejscami brzmisz jak ona! Śpiewasz emocjami i trafiasz prosto w serce. Jestem zahipnotyzowana”, powie- działa piosenkarka i namawiała Sarę, żeby przeszła do jej drużyny. Ona jednak wybrała Tomsona i Barona , co było strzałem w dziesiątkę, bo pod ich skrzydłami nie tylko rozwinęła swój talent, ale też wygrała cały program ! Potem pojawiły się propozycje koncertów i kontraktów reklamowych, ale nagły sukces nie zmienił Sary. Po finale, jak zwyczajna nastolatka, wróciła do szkoły. Jednak po lekcjach całkowicie poświęcała się muzyce: pracowała w studiu i przygotowywała się do eliminacji do Eurowizji. Nie ukrywa, że bywało ciężko. – Wolnego czasu mam niewiele, staram się nadrabiać naukę. Moim marzeniem jest jak najlepiej wypaść w Paryżu i muszę w to włożyć dużo pracy – mówi „Party” Sara. Pogodzić szkołę z karierą pomaga jej mama, Arleta Dancewicz, która jest pewna, że mimo młodego wieku córka poradzi sobie na polskim rynku muzycznym. – Stres i...