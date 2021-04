Joanna Koroniewska cierpi na anoreksję? Aktorka zawsze była bardzo szczupła, jednak jej najnowsze zdjęcia poważnie zaniepokoiły jej fanów. Artystka postanowiła odnieść się do słów internautów i podzieliła się z nimi stanem swojego zdrowia. Takiego wyznania nikt się po niej nie spodziewał.

Joanna Koroniewska należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się w mediach społecznościowych szczegółami ze swojego życia. Aktorka, którą na Instagramie śledzi już ponad 548 tys. osób, nie tylko publikuje w sieci zapowiedzi swoich kolejnych projektów zawodowych, czy makijażowe, włosowe i modowe inspiracje, ale też ochoczo publikuje urocze ceny z życia rodzinnego, a ostatnio nawet pokusiła się na pokazanie swojej starszej córki. Na instagramowym profilu Joasi znajdziemy także wiele fotografii z jej egzotycznych wojaży, na których 42-latka chętnie pozuje w kostiumach kąpielowych.

Niestety, choć wielu internautów jest pod ogromnym wrażeniem sylwetki aktorki, komplementując jej niebotycznie długie nogi, szczupłe ramiona, czy idealnie płaski brzuch, który zawdzięcza joggingowi oraz zbilansowanej diecie, w sieci nie brakuje również głosów zatrwożonych fanów, którzy podejrzewają, że ich idolka cierpi na anoreksję. Do tej pory ukochana żona Macieja Dowbora nie komentowała tych doniesień aż do teraz.

W obszerny wpisie na Instagramie Joanna Koroniewska postanowiła odnieść się do krzywdzących komentarzy i sugestii, jakoby cierpiała na anoreksję.

Im częściej pokazuję tutaj swoją sylwetkę, tym więcej osób zaczyna podważać to, czy jestem zdrowa?! Szczupłość a czasem chudość niektórym kojarzy się z chorobami. Oskarżanie mnie o anoreksję jest już na porządku dziennym. Miałam nawet taką dyskusję, (do znalezienia w komentarzach) z osobą, która sama mając dziecko zarzucała mi tę śmiertelną chorobę. Między nami wytworzyła się dyskusja bo przecież Ona sama była mamą. Co mnie zszokowało, jak łatwo ludzie wydają bezpodstawne opinie o innych - napisała na Instagramie Joanna Koroniewska.

Aktorka podkreśliła również, że jako osoba szczupła, wciąż musi mierzyć się z hejtem, kąśliwymi komentarzami, a także poniżaniem ze względu na swoją figurę.

Cały czas się zastanawiam, dlaczego o tym pisze się rzadziej a przecież #bodyshaming dotyka także osób (zbyt) szczupłych. Dostaję od Was naprawdę wiele takich wiadomości... Szczupły czy wręcz chudy wcale nie mysi oznaczać niezdrowy. Każdy ma swoją definicję dbania o siebie i każdy ma prawo wyglądać tak jak chce. O ile to prowadzi do zdrowia. Rzecz jasna. Jakie to piękne, że możemy się różnić. Najważniejsze moim zdaniem żyć w zgodzie z sobą, a moja sylwetka jest jedynie wypadkową dbania o siebie, a nie celem samym w sobie - pisze dalej Koroniewska. Ja bardzo namawiam Was do ruchu właśnie dlatego, że pół życia spędziłam na kanapie i wiem, że WARTO to zmienić! W każdym wieku!! Od tego momentu mniej choruję i mam dużo lepsze wyniki badań! - dodaje.

Trudno uwierzyć, że niektórym internautom nie podoba się figura Joanny Koroniewskiej. Na szczęście, pomimo fali hejtu nie brakuje fanów, którzy wiernie stają w obronie swojej idolki i są pod ogromnym wrażeniem smukłej figury swojej idolki, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka.

- Ludzie zbyt dużą uwagę przywiązują do cudzej wagi, zamiast skupić się na wnętrzu. Oceniają powierzchownie. - To są bardzo ważne słowa i o tym powinno się mówić, bo #bodyshaming wcale nie dotyka tylko osób otyłych [...] Otóż słowo „anorektyczka”, „chuda jak patyk” albo co gorsza „płaska jak deska” są tak samo krzywdzące, które naprawdę prowadzą później do zaburzeń odżywiania.. Oczywiście nie chodzi tutaj o skrajności, ale zdrowe odżywianie/styl życia nie powinien być wstydem, jeżeli prowadzi do dłuższego i zdrowszego życia 🙌. - Jesteś szczupła może niektórzy zazdroszczą 😮Według mnie wyglądasz zdrowo, masz piękne włosy i ładną cerę, tryskasz energią. Masz figurkę godną pozazdroszczenia🔥 - czytamy w komentarzach pod postem aktorki.

A co wy sądzicie o tej sprawie?

Joanna Koroniewska od lat zachwyca piękną figurą, niestety ostatnio aktorka mierzy się z ogromnym hejtem ze strony osób, które zarzucają jej anoreksję.

Ukochana żona Macieja Dowbora zaapelowała do kąśliwych internautów, by zaprzestali piętnować szczupłe osoby i zarzucać im, że szczupła sylwetka jest równoznaczna z zaniedbywaniem swojego zdrowia.