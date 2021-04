Joanna Koroniewska podczas wakacji pokazała zdjęcia w bikini i przyznała, że jest wyjątkowo z siebie dumna, bo dużo wysiłku włożyła w to, jak wygląda po 40. Koroniewska jest mama dwóch dziewczynek - ale teraz właśnie jest w życiowej formie. I wygląda rewelacyjnie!

No takiego zdjęcia w kostiumie to ja jeszcze nie miałam! 😊 Sami wiecie, że dość realnie podchodzę zarówno do swoich rozmiarów jak i wieku, ale muszę się za to zdjęcie poklepać po ramieniu. 😂 No wszystko się tu zgadza!🤔Przynajmniej dla mnie", napisała aktorka.

Podobnego zdania są też fanki Joanny, które piszą pochwały:

SZTOS SZTOSÓW👏🔥 tytuł Miss Polski MATEK gwarantowany👌😉 Fotę, Maćkowi do portfela i niech zawsze pamięta, jaką Dżagę ma w domu!

Jak to zrobiła?

ZOBACZ WIDEO Dlaczego Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor nie pokazują twarzy córek? Mają jeden ważny powód 03:51

Jaki jest sekret zgrabnej sylwetki Joanny Koroniewskiej?

Joanna Koroniewska zdradziła już swój sposób na formę i zgrabną sylwetkę:

Zaczęłam lepiej wyglądać, kiedy przestałam się odchudzać. Ludzie podchodzą do diety jak do okropnie męczącego wyzwania, po zakończeniu którego będą mogli się w końcu najeść. Z mojego doświadczenia wynika, że nie tędy droga. Dieta to po prostu nasz styl życia, czyli sposób, w jaki się odżywiamy na co dzień. Warto jeść zdrowo oraz niewielkie posiłki, unikać tego, co nam szkodzi. Ja staram się słuchać swojego organizmu", opowiada w magazynie "Dbam o zdrowie".

Gwiazda przyznaje, że odstawiła produkty, które jej szkodzą, czyli laktozę i gluten. Od dawna w jej domu nie jemy gotowych produktów, takich jak: mrożone pizze, gotowe zupy, knedle z zamrażalki. Gotuje sama, a motywacją dla niej jest fakt, że posiada dzieci.

Koroniewska lubi też sport. Zaczęła biegać 8 lat temu.

Pojechałam z koleżanką na wakacje i ona codziennie rano wychodziła, by biegać. Powiedziała mi: „Aśka, spróbuj. Zacznij od marszobiegów. Wydawało mi się, że nie dam rady, ponieważ bieganie w szkole na czas było dla mnie jakimś koszmarem, traumą. Ale koleżanki wytłumaczyła mi, że było tak, ponieważ mój organizm nie był przygotowany do takiego wysiłku. Dowiedziałam się, że wszystko powinnam zrobić na spokojnie i powoli. Marszobiegi mogą trwać nawet dwa miesiące. Dopiero po tym czasie byłam gotowa do pokonania jakiegoś dystansu truchtem”, opowiadała.

Joanna Koroniewska z mężem Maciejem Dowborem na wakacjach.

Joanna Koroniewska jest dumna ze swojej figury. Ma 42 lata!

Joanna Koroniewska jest w szczytowej formie. Zastanawia się, czy powinna ćwiczyć jogę.