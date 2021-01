Fani wytknęli Małgorzacie Rozenek poważny błąd. "Jest co kształcić"

Małgorzata Rozenek wypoczywa z rodziną w Meksyku, skąd raczy swoich obserwatorów rajskimi kadrami, jednak jak widać, czujni fani zwracają uwagę nie tylko na zdjęcia, ale również na to, co pisze gwiazda. Kiedy żona Radosława Majdana opublikowała najnowszy post, internauci natychmiast dostrzegli w nim byka i zaczęli poprawiać ją w komentarzach. Choć błąd ortograficzny został natychmiast poprawiony, nie obeszło się bez ciętej riposty ze strony Małgorzaty Rozenek.

Choć wiele postów Małgorzaty Rozenek gromadzi same pozytywne komentarze, ten wzbudził spore kontrowersje. Jedni z internautów przyczepili się do noszenia Henia w nosidle, krytykując gwiazdorskie małżeństwo, a wzrok innych przykuł błąd ortograficzny, który gwiazda popełniła w opisie.

Nie śpimy! Zwiedzamy ! 😁 😂 nie mogliśmy odpuścić sobie wizyty w pozostałościach miasta Majów. Nieduży obszar, świetnie opisanych budowli. Dający do myślenia. Nas głównie zajmował problem: jak wielkie i rozwinięte cywilizacje znikają lub tracą na znaczeniu. Co jest przyczyną? Może warto potraktować to jako przestrogę? 🙂 będziemy dalej zgłębiać temat 😁 przecież, podróże kształcą 😁 prawda?