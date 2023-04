Fani się martwią, że Blanka Lipińska ma problemy z alkoholem. Odpowiedziała

Blanka Lipińska słynie z ciętego języka. Autorka "365 dni", która zawsze mówi to, co myśli, już niejednokrotnie zadarła z innymi popularnymi osobami z naszego rodzimego show-biznesu. Tym razem, w ferworze urządzania nowego domu na wsi, nawiązała do działalności, jaką na antenie Polsatu zajmuje się Katarzyna Dowbor. Pisarka chyba ma wątpliwości, co do jakości pracy, wykonywanej w programie "Nasz nowy dom". Blanka Lipińska uderza w Katarzynę Dowbor? Pomimo tego, że Blanka Lipińska narzeka na polski show-biznes , nazywając go strasznym i bezwzględnym miejscem, nadal czynnie w nim uczestniczy. W ostatnim czasie jednak postanowiła się skupić na swoim życiu prywatnym, poświęcając czas m.in. na urządzanie swojego nowego domu. Autorka "365 dni" jakiś czas temu wyznała, że wspólnie z partnerem, Pawłem Baryłą, zdecydowali się na zakup starego domku w lesie. W jej planach jest jego totalny remont i stworzenie przytulnej i rodzinnej przestrzeni. W wywiadzie z portalem "Jastrząb Post" podzieliła się szczegółami: - Teraz zaczynamy remont domu w lesie, to tam zwracam uwagę na to, aby było super przytulnie. Nie w stylu Lipińskiej. Myślę, że będzie to duże zaskoczenie dla wszystkich, jak ten dom będzie wyglądał. Teraz już mogę powiedzieć, że jestem dumnym posiadaczem ziemskim. Jest tam rzeczka, ma ze trzy metry, ale pływają w niej ogromne sumy, można się tam kąpać i są tam raki, co może sugerować, że woda jest tam bardzo czysta - wyznała. Zobacz także: Blanka Lipińska o swoim angielskim: "To Polacy mają problem z moim angielskim" Nie da się ukryć, że to właśnie nowy dom Blanki Lipińskiej i jej ukochanego wzbudza duże zainteresowanie internautów. Właśnie dlatego podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi urządzonej na instagramowym profilu...