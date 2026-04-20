Kolejny odcinek najnowszej edycji "Sanatorium miłości" już za nami. W programie zrobiło się gorąco dzięki Emilii i Henrykowi, którzy nie szczędzili sobie czułości, ale uwaga widzów skupiła się również na Teresie. Uczestniczka zaskoczyła wszystkich swoim zachowaniem wobez Mike'a. Po tym, jak uraziła kolegę z programu internauci ostro ją podsumowali.

Teresa z "Sanatorium miłości" żartowała z Mike'a

Ósma edycja "Sanatorium miłości" rozkręciła się na dobre. W minioną niedzielę widzowie zobaczyli siódmy już odcinek ósmego sezonu show. W najnowszej odsłonie doszło do ostrej rywalizacji w "Sanatorium miłości" - Zbyszek nie ukrywał zazdrości o Bożenę, którą na randkę postanowił zaprosić Paweł. Z kolei pomiędzy Emilią, a Henrykiem R. doszło do pierwszych pocałunków. I chociaż wydawało się, że pomiędzy uczestnikami pojawiło się uczucie i maja szansę na bliską relację, to zwiastun kolejnego odcinka pokazał, że dojdzie do prawdziwego zwrotu akcji - Henryk z "Sanatorium miłości" zamienił Emilię na Ewę.

Nieprzyjemnie zrobiło się również podczas wspólnej zabawy, kiedy to Teresa wyśmiała Mike'a. Fraszka odczytana przez uczestniczkę oburzyła Mike'a.

Mike mały chłopczyk w piaskownicy życia, nie chce swych zabawek wydobyć z ukrycia. Wszystko jest dla niego, bo on tak myśli, Mike nie tędy droga i w końcu niech realny sen Ci się przyśni. Teresa odczytała przy wszystkich swoją fraszkę.

Te słowa uraziły Mike'a. Również fani programu są rozczarowani zachowaniem Teresy.

Fani "Sanatorium miłości" grzmią ws. Teresy

Teresa nie rozumiała oburzenia Mike'a i wyśmiała jego zachowanie.

Wszyscy przyjęli to z humorem, Mike jeden jedyny się obraził. Jak mały chłopczyk w piaskownicy i tyle w temacie. wyznała przed kamerą.

Postawa uczestniczki oburzyła fanów "Sanatorium miłości". Po emisji najnowszego odcinka w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy ws. zachowania Teresy. Fani nie ukrywają rozczarowania.

A wydawała się taka sympatyczna...

Niech Tereska o sobie ułoży ironiczny wierszyk, wszyscy się pośmiejemy komentują fani.

