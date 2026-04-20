Fani "Sanatorium miłości" nie wytrzymali. Ostro podsumowali Teresę
Teresa z "Sanatorium miłości" po raz kolejny mocno podpadła fanom show. Po emisji najnowszego odcinka w sieci aż zawrzało. Internauci stanowczo skomentowali zachowanie uczestniczki, która wyśmiała Mike'a. Fani hitu TVP nie mogą uwierzyć i nie podoba się im to, co usłyszeli. Sprawdź, jak komentują słowa Teresy.
Kolejny odcinek najnowszej edycji "Sanatorium miłości" już za nami. W programie zrobiło się gorąco dzięki Emilii i Henrykowi, którzy nie szczędzili sobie czułości, ale uwaga widzów skupiła się również na Teresie. Uczestniczka zaskoczyła wszystkich swoim zachowaniem wobez Mike'a. Po tym, jak uraziła kolegę z programu internauci ostro ją podsumowali.
Teresa z "Sanatorium miłości" żartowała z Mike'a
Ósma edycja "Sanatorium miłości" rozkręciła się na dobre. W minioną niedzielę widzowie zobaczyli siódmy już odcinek ósmego sezonu show. W najnowszej odsłonie doszło do ostrej rywalizacji w "Sanatorium miłości" - Zbyszek nie ukrywał zazdrości o Bożenę, którą na randkę postanowił zaprosić Paweł. Z kolei pomiędzy Emilią, a Henrykiem R. doszło do pierwszych pocałunków. I chociaż wydawało się, że pomiędzy uczestnikami pojawiło się uczucie i maja szansę na bliską relację, to zwiastun kolejnego odcinka pokazał, że dojdzie do prawdziwego zwrotu akcji - Henryk z "Sanatorium miłości" zamienił Emilię na Ewę.
Nieprzyjemnie zrobiło się również podczas wspólnej zabawy, kiedy to Teresa wyśmiała Mike'a. Fraszka odczytana przez uczestniczkę oburzyła Mike'a.
Mike mały chłopczyk w piaskownicy życia, nie chce swych zabawek wydobyć z ukrycia. Wszystko jest dla niego, bo on tak myśli, Mike nie tędy droga i w końcu niech realny sen Ci się przyśni.
Te słowa uraziły Mike'a. Również fani programu są rozczarowani zachowaniem Teresy.
Fani "Sanatorium miłości" grzmią ws. Teresy
Teresa nie rozumiała oburzenia Mike'a i wyśmiała jego zachowanie.
Wszyscy przyjęli to z humorem, Mike jeden jedyny się obraził. Jak mały chłopczyk w piaskownicy i tyle w temacie.
Postawa uczestniczki oburzyła fanów "Sanatorium miłości". Po emisji najnowszego odcinka w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy ws. zachowania Teresy. Fani nie ukrywają rozczarowania.
A wydawała się taka sympatyczna...
Niech Tereska o sobie ułoży ironiczny wierszyk, wszyscy się pośmiejemy
Oglądaliście siódmy odcinek "Sanatorium miłości"? Waszym zdaniem Teresa naprawdę przesadziła?
